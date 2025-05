Gasperini può lasciare l'Atalanta: Milan e Roma alla finestra

Per la prima volta dopo nove stagioni, la possibilità dell'addio di Gian Piero Gasperini alla panchina dell'Atalanta si fa concreta: nell'incontro andato in scena nel corso della giornata di oggi infatti, l'allenatore di Grugliasco non solo non ha trovato l'accordo per il prolungamento contrattuale fino al 2027 con la dirigenza dei bergamaschi, ma nel meeting con Antonio e Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico, oltre che col chairman Stephen Pagliuca, in cui sono stati rivissuti gli ultimi nove anni insieme, si è davvero resa manifesta l'ipotesi dell'addio, a causa della mancanza di nuovi stimoli nel proseguire l'avventura orobica.

Fumata grigia tendente al nero dal Centro Bortolotti di Zingonia: a differenza delle passate stagioni si è discusso concretamente per la prima volta di una separazione. Al termine della partita contro il Parma, Gasp aveva dichiarato: "Forse dopo anni è necessario abbassare un po’ le aspettative e ripartire rifondando un gruppo competitivo ma con obiettivi più realistici. Forse si è creata qualche crepa, ma è tutto superabile". Parole che non sono state gradite appieno dalla società: nons si tratta di squadra, cessioni o rinforzi ,ma solo motivazioni alla base di una scelta personale.

La società e l’allenatore si riaggiorneranno in settimana per la scelta definitiva. Si aprono però altri scenari per il futuro di Gasperini, che è fortemente corteggiato dalla Roma. Bisognerà capire se su di lui arriveranno anche altri club che non si sono ancora palesati, come il Milan: curiosa in tal senso la presenza del suo agente, Giuseppe Riso, a Casa Milan, per fungere da intermediario nella trattativa con i giallorossi per la cessione definitiva di Alexis Saelemaekers. Il club rossonero è alla ricerca di una guida tecnica per la prossima stagione, con Vincenzo Italiano che dovrebbe restare a Bologna e Massimiliano Allegri che invece probabilmente sarà il sostituto di Antonio Conte a Napoli. Gasperini-Milan è una suggestione che con il passare delle ore può crescere.