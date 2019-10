Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini in conferenza stampa all'Etihad Stadium parla della gara di domani contro il City: "Stanotte dormiremo, speriamo non domani!", scherza il mister. "E' un premio per noi essere qua e giocare questo tipo di gare, dobbiamo prendere il momento in modo positivo e speriamo di riuscire a fare una bella figura contro una squadra che è tra le migliori al mondo".



GUARDIOLA- "I complimenti di Guardiola sono graditi ma non posso aggiungere nulla a quello che è stato già detto, posso dire che con me ha fatto un gesto molto bello che io non dimentico-quando sono stato esonerato dall'Inter Guardiola mi ha invitato a Barcellona da loro, un gesto bello dal punto di vista umano in un momento di difficoltà- è una persona di grande spessore, per me è un orgoglio essere qua a giocare di fronte alla sua squadra, fortissima, ma abbiamo bisogno a livello internazionale di fare una bella gara e una buona partita, con umiltà e senza snaturare le nostre caratteristiche".



CITY- "Non parlo del comunicato della Lazio, è una festa per noi. Qualche difensore per fortuna ci è rimasto. Palomino l'abbiamo perso domenica e ieri Kjaer ha sentito una piccola contrattura, andiamo comunque su una difesa consolidata che va così da tempo. Non vedo come possiamo fare degli esperimenti in una gara del genere. Il City abbina la qualità dei giocatori alla coralità della squadra, tra le pochissime così elevata, le grandi squadre sono quelle composte da grandi giocatori e da ciò che li accomuna fra loro. Hanno tante soluzioni e variabilità, difficili da contenere per l'avversario e mi dispiacerebbe essere in balìa del City come accaduto ad altre squadre contro il City che non sono riuscite a toccare palla".



ZAPATA-"Zapata sta facendo alti rendimenti e ci mancherà, a Roma con la Lazio abbiamo sopperito molto bene, è un'alternativa importante. Abbiamo risorse sulla squadra per sopperire".



PRESTAZIONE- "Muriel ha avuto qualche acciacco al ginocchio, ma sabato ha giocato e fatto bene, è un giocatore pronto, non è mai facile dica. Di stanchi non ne ho visto nessuno, se sono stanchi come sabato mi va benissimo. C'è tanta voglia con tutti, stadio e campo bello, ci sono emozioni prima ma soprattutto prima, durante dobbiamo fare tutto quello che possiamo fare. Speriamo di fare bene e di giocare al nostro top, ho tanta fiducia in questa squadra. Penso che questa rosa possiamo vedere e fare vedere a chiunque che siamo una squadra in crescita e abbiamo meritato questa partita. Si gioca e si vede, non c'è tanto da cambiare, dobbiamo credere nel nostro gioco e nella nostra qualità".



ANCORA GUARDIOLA- "Guardiola ha giocatori con capacità di recuperare la palla subito e di giocare con catene. Nessuno inventa nulla ma si copia tanto, anche dal City. E' un allenatore che ha influenzato il mondo Guardiola e io ne ho sempre ammirato la capacità".



LAZIO- "Non ci rimane nulla della partita di sabato, non ci penso nemmeno più, sono tutte partite di grande importanza. Analizzando una partita, si pensa già a quella dopo".



THIAGO MOTTA- "Sono felicissimo che Thiago Motta ricominci dal Genoa, un giocatore fantastico con una bella storia, è stato un momento molto bello, di rilancio assoluto, c'è un forte legame tra di noi e una grande stima, spero possa fare bene e avere grande soddisfazione".