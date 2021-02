Dopo la partita vinta 4-2 contro il Napoli, l'allenatore dell'Atalanta. Si è sfogato così a Sky Sport, soprattutto per la direzione di gara di Di Bello: "​Vincere così, una partita resa molto complicata, è una grande spinta verso il Real Madrid. Arriviamo a una gara di grande prestigio moralmente in ottime condizioni. Oggi abbiamo rischiato di brutto, è andata bene così, sono come uno che è passato sotto il treno e non si è fatto nulla. La partita era una trappola, tutta. L’episodio che ha portato all’espulsione? È stata molto difficile questa partita, in generale".- "Prove generali per la Champions? Vediamo, questa è una vittoria molto importante per il campionato. Noi volevamo stare dentro a tutto e lo abbiamo sempre detto, ora testa a campionato e Champions, a maggio ripenseremo alla Coppa Italia".- "La direzione di gara è stata pesantissima, l’avversario era tosto.. Altri poi meno determinanti, ma pesanti da sopportare. Dalla panchina se ti intendi di calcio capisci che c’è stato il tocco, poi Var o non Var,. Abbiamo vinto 4-2, dobbiamo stare attenti. Non faccio paura a nessuno, sono arrabbiato come tutti i giocatori. Vinci 4-2 e siamo tutti furibondi, ora pensiamo al Real, magari ci dà la giusta adrenalina. Si gioca nelle due gare col Real Madrid, andata e ritorno, non snatureremo le nostre caratteristiche".- "Muriel da Real Madrid? Sì, lui ha le capacità e le qualità di un top, quest’anno più dell’anno scorso. Il gol è meraviglioso ragazzi, la danza anche (ride, ndr). La condizione psicofisica è incredibile, ha fatto un salto di qualità formidabile. Poi non è vero che gioca così poco. Su 33 partite ne ha giocate 30, poi non sempre titolare, ma gioca".- "Ha fatto alcune partite straordinarie, poi io lo devo vedere bene perché ho ragazzi che si stanno inserendo bene. Ha un po’ di alti e bassi, deve ritrovare forza e condizione negli allenamenti e negli spezzoni in partita e poi tornerà e sarà una risorsa fondamentale”.