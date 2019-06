La permanenza di Gian Piero Gasperini all'Atalanta ha posto fine alle voci di mercato in entrata e in uscita che riguardavano la panchina orobica, e ha inferto una ventata di tranquillità a un ambiente in fibrillazione per la partecipazione alla prossima Champions League. Confermato l'allenatore, c'è ora da capire se la Dea vorrà o riuscirà a trattenere tutti i protagonisti della cavalcata al 3° posto. Il presidente Antonio Percassi ha promesso di allestire una squadra all'altezza del prestigioso palcoscenico europeo, e i circa 25 milioni di euro di ricavo derivante dalla qualificazione alla Champions aiuteranno in tal senso. Inoltre, lo stesso Gasperini ha dichiarato che nessuno dei big è in vendita, ma se dovessero arrivare offerte irrinunciabili se ne può parlare. In fondo, una società così virtuosa e attenta ai bilanci non può restare del tutto indifferente ad eventuali plusvalenze importanti. Passiamo allora in rassegna la situazione di mercato dei principali elementi della rosa atalantina.



GLI ATTACCANTI - Il bomber Duvan Zapata è finito nella lista della spesa di diversi club importanti: un pensierino su di lui l'hanno fatto sia Napoli che Inter, e in Spagna hanno accostato il suo nome persino al Real Madrid, ma lui ha promesso fedeltà all'Atalanta. Quest'estate, difficilmente il suo prezzo scenderà sotto i 50 milioni. Sembrava invece già raggiunto l'accordo per portare Josip Ilicic al Napoli, ma il 31enne sloveno, raggiunta la Champions con la Dea, ha affermato che resterà a Bergamo. Si lavora poi per blindare l'altro veterano offensivo, Alejandro Gomez: le prossime settimane potrebbero essere decisive per il rinnovo del Papu.



PERMANENZE A CENTROCAMPO - A centrocampo c'è un'incognita legata al jolly Mario Pasalic: a fine mese scadrà il prestito dal Chelsea e per riscattarlo ci vogliono 15 milioni; il suo procuratore Marko Naletilic ha confessato alla Gazzetta dello Sport che la volontà del giocatore croato è di restare a Bergamo, bisognerà vedere cosa ne penseranno i due club. La coppia di centrocampo De Roon-Freuler è stata seguita per diversi mesi dalle due romane, ma il mancato passaggio di Gasperini alla Roma e la qualificazione in Champions dell'Atalanta hanno notevolmente ridotto le prospettive di cessione. Così come il terzino destro Hans Hateboer, finito nel mirino del Napoli in questi mesi, ha aumentato le probabilità di restare in nerazzurro con la conquista del 3° posto. ESTERNI CALDI - Ecco, gli esterni. Sono tipicamente un cavallo di battaglia dello scacchiere gasperiniano (dal laboratorio atalantino sono usciti negli ultimi anni Conti e Spinazzola) e non sorprende che alcune delle frecce atalantine piacciano molto in giro per l'Italia e non solo. Timothy Castagne è stato seguito dal Milan, che però si è defilato a causa delle recenti turbolenze nello staff dirigenziale, e soprattutto dal Napoli, che ha già provato a trovare un accordo col terzino destro sulla base di un quinquennale da 1,5 milioni a stagione. Sulla fascia opposta, quella mancina, Robin Gosens è tra i numerosi terzini sondati dall'Inter (in fase di rinnovamento con l'arrivo di Conte in panchina) e alcune testate bergamasche in questi giorni hanno riportato l'interesse di Borussia Dortmund e Schalke 04 ricordando che Gosens, da tedesco, ha ammesso a Kicker che un domani sogna di giocare in Bundesliga.



PISTE FREDDE - Nel reparto arretrato, il portiere Pierluigi Gollini e i difensori Gianluca Mancini e José Luis Palomino sono stati a lungo nel mirino della Roma, ma ci sarà da vedere se con la permanenza di Gasperini all'Atalanta resteranno vive le piste verso la capitale. Nel frattempo, a Bergamo ci sarà da divertirsi sognando la Dea che verrà.