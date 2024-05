Getty

Alla fine di Atalanta-Torino Gian Piero Gasperini ha dato l'annuncio più importante: "Resterò all'Atalanta" ha detto l'allenatore che era stato cercato dal Napoli per la prossima stagione.. I colloqui sono stati positivi, nonostante l'interesse del presidente De Laurentiis Gasperini ha deciso di rimanere ancora a Bergamo.- "Sono sempre stato molto concentrato sulle partite che doveva fare l'Atalanta, sull'Europa League, sulla Coppa Italia e sul campionato per raggiungere la Champions - ha detto Gasp a Sky Sport - De Laurentiis è tanti anni che fa degli apprezzamenti molto positivi per me e questo non lo nego, mi fa molto piacere. Però io credo che alla fine ero nei pensieri suoi come con tanti altri allenatori, poi dopo il Napoli farà la sua scelta.. Il Napoli sicuramente farà una grande squadra, di questo sono molto convinto, perché ha già una grossa base e farà anche una grande squadra".

- "La prossima stagione sarà impegnativa, ma non penso più di questa. Di più è impossibile, perché noi da un certo punto in poi non abbiamo smesso di giocare ogni tre giorni.. Speriamo, poi chiaro, sono altre sfide, però di grande prestigio. Penso che fosse da tanti anni che in Europa non ci fosse un caso del genere, di una vittoria da parte di una società come l'Atalanta, che non aveva trascorsi europei di vittorie. Anche il Bayer Leverkusen aveva già vinto in Europa ed è un bel record anche questo".