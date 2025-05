Gasperini-Roma: manca l'accordo. I dubbi legati al Fair Play Finanziario

sì, no o forse. La situazione in casa Roma si tinge sempre più di giallo e dopo l’incontro di ieri tra ie il tecnico, manca ancora l’ok definitivo. I proprietari americani hanno fatto una buonissima impressione a Gasp che però ha chiesto garanzie sul mercato e il nodo principale riguarda il. L’attuale tecnico dell’Atalanta oggi incontrerà la famiglia Percassi. La tifoseria spinge per una sua permanenza, ma si va verso una risoluzione del contratto. Nel frattempo, ha chiesto 24/48 ore alla Roma per dare il suo ok definitivo. Da Trigoria non trapela nulla al momento:. Nel frattempo, i Friedkin sono ancora a Firenze, luogo dell’incontro di ieri.

– La Roma dovrà affrontare due sessioni di mercato ristrette. Gasperini conosceva la situazione ma ieri ha approfondito con i Friedkin e probabilmente non si aspettava dei problemi così rilevanti. Nel 2022 la Roma ha sottoscritto con l’Organo di Controllo Finanziario per Clubun accordo transattivo di 4 anni (che include alcuni target finanziari che dovranno essere rispettati nei periodi di rendicontazione che terminano a giugno 2022, 2023, 2024 e 2025, fissati nell’ambito di un quadro volto a portare gradualmente il club a essere pienamente conforme alle nuove regole UEFA entro la stagione sportiva 2025/26. In sostanza il deficit gestionale aggregato non dovrà superare i 60 milioni di euro. E ladal -81 della stagione 24/25. Se dovesse superare i limiti rischia una multa o l'esclusione dalle coppe.

– Al momento lanon ha sul piatto delle vere e proprie alternative. Il club è convinto di aver fatto di tutto per accontentare Gasperini e ha messo sul piatto un contratto di tre anni da 5 milioni più bonus. Un piano B può essere quello di, gli intermediari sono in Italia. Sullo sfondo resta Farioli che però non ha convinto Ranieri in un incontro di qualche mese fa.