Gasperini-Roma: oggi il contatto definitivo con i Friedkin. Ghisolfi: "L'allenatore arriverà presto"

La strada è tracciata:corre verso la. Oggi è il grande giorno del contatto definitivo con i. Non si dovrebbe trattare di un vero e proprio incontro con Dan e Ryan poiché non si trovano in Italia. Questa mattina sono partiti direzione Milano Claudioe Florent. E il ds francese ha lanciato degli indizi:Gasperini ha chiesto dellee la prima novità potrebbe essere Mario. Il centrocampista potrebbe arrivareLa settimana scorsa Gasperini ha avuto un contatto con la, ma i bianconeri non hanno affondato il colpo. Ranieri, però, ha consigliato ai Friedkin dii tempi. Pronto un

è intenzionato ad iniziare un. È pronto a sposare il progetto Roma nonostante sia consapevole di affrontare – inizialmente – dei. I tifosi giallorossi si sono divisi sul suo arrivo. Per alcuni è lain questo momento, mentre altri non dimenticano alcunenel passato come quella nei confronti di. In città sono spuntate anche delle scritte nella notte: “Ma il tecnico è convinto di voler fare bene.– In caso di fumata bianca,poi dovrà formalizzareHa ancora un contratto fino al, ma non c’è possibilità che possa cambiare idea. Ha già comunicato al club la decisione didopo un confronto con la società. Ac’è attesa per il comunicato ufficiale che potrebbe arrivare nel week end o al massimo la prossima settimana.