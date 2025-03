Gasperini-Roma sempre più vicini per i bookmaker, ma in quota resiste la conferma di Ranieri

GETTY

Nella corsa alla panchina dellanella prossima stagione torna in prima linea il nome di Gian Piero, già accostato ai giallorossi nelle scorse settimane, ma che, negli ultimi giorni, sembrava più vicino alla. L'approdo nella capitale dell'allenatore dell'Atalanta si gioca infatti a 2,25 su, in discesa rispetto al 3 di quasi un mese fa.L'altro nome forte in lavagna, secondo i bookmaker, è Massimiliano Allegri, offerto a 3,50. Ancora viva la pista della riconferma di Claudio, proposta a 4,50 come l'opzione Cesc Fabregas, fin qui convincente nella sua stagione di debutto in Serie A con il Como. Più staccato l'ex ct della Nazionale Roberto Mancini, a 7,50, mentre valgono 10 volte la posta le ipotesi Roberto De Zerbi, Stefano Pioli e Antonio Conte.