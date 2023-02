"L'Atalanta è questa, stasera ha dato tutto. La dimensione del Milan di oggi era superiore dalla nostra. Noi dobbiamo prendere spunto da stasera per vincere poi con l'Udinese il prossimo match: l'obiettivo è mantenere il vantaggio sulle inseguitrici in classifica". Così ha parlato, a Dazn, Gian Piero Gasperini dopo il ko in casa del Milan per 2-0.



"Tecnicamente abbiamo fatica a centrocampo e non siamo nemmeno fortunati in questo periodo: abbiamo preso gol alla prima occasione, al primo tiro in porta. Noi le cose migliori le abbiamo fatto in velocità, ma purtroppo stasera abbiamo trovato contro dei difensori altrettanto veloci e di livello" ha concluso il tecnico dell'Atalanta.