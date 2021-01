Al termine del 5-1 al Sassuolo, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato a Sky Sport: "Una bella striscia, un atteggiamento positivo. Novembre in campionato è stato nerissimo, ora stiamo bene, siamo in salute e abbiamo intensità. Abbiamo fatto un'ottima gara contro il Sassuolo, facendo tanti gol".



SUI TANTI GOL AL SASSUOLO - "Siamo la loro bestia nera, è vero, ma le partite all'inizio non sono mai scontate. Loro son partiti forte, nei primi minuti hanno avuto tante occasioni. Oggi ho visto cose importante, abbiamo fatto davvero buoni recuperi, un pressing alto ed efficace. Questa squadra può perdere magari un po' di talento, ma siamo tosti, difficili da affrontare".



SULL'ATALANTA - "Negli anni abbiamo avuto degli equilibri che abbiamo sempre modificato ed è stata anche la nostra fortuna grazie alla disponibilità di tutti. Ho trovato delle soluzioni diverse dopo un periodo difficile e anche con il Papu in mezzo. Anche lui ha dato il suo contributo”.



SU DIALLO - "Rinviare il trasferimento? Non lo so, difficile dirlo. Ci sono problemi di tesseramento, magari il Manchester ha voglia di tenerlo. Se il Manchester fosse costretto a darlo in prestito, sarebbe meglio restasse da noi".