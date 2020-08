Intervistato da Sky Sport al termine della sfida persa contro il PSG che è costata l'eliminazione dalla Champions League, l'allenatore, ha commentato così la gara.“Grande soddisfazione per essere arrivati davvero vicino alla qualificazione, sarebbe chiaramente stata una grande impresa. Spiace perché mancava pochissimo. Rimane la soddisfazione di aver giocato una Champions sempre in crescendo e non posso che ringraziare tutti i ragazzi per la stagione"."In questo tipo di gare ci sono negli avversari alcuni giocatori di statura internazionale, Neymar e Mbappé hanno vivacizzato l’azione. Se avessimo preso gol prima sarebbe stata un’altra cosa, prenderlo a tempo scaduto fa male"."I ragazzi hanno dato tutto, siamo alla fine di un periodo davvero faticoso e ribadisco il mio ringraziamento ai miei ragazzi. La Champions è una competizione molto particolare, direi una competizione degli episodi e dei dettagli, quelli che determinano le sfide. Eravamo comunque arrivati al 90′, Mbappè o no"."La gente di Bergamo festeggerà comunque per il senso di appartenenza, abbiamo messo in campo tutti questo e per noi va bene così. Abbiamo delle risorse che non finiscono mai come l'entusiasmo della gente e quindi andiamo avanti“.- "​Non possiamo porci questo come obiettivo. Quest'anno è stato particolare, siamo terzi per il secondo anno di fila. Ci sono due grandi squadre arrivate 10-12 punti dietro di noi, erano già forti e potrebbero diventarlo. Noi non partiamo con l'obiettivo dello Scudetto. Avremo qualcosa in più, poi dipenderà da molte cose".