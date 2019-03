Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla di Leonardo Spinazzola, terzino della Juventus, esploso a Bergamo con il Gasp, grande protagonista della vittoria contro l'Atletico Madrid in Champions League. Queste le parole dell'allenatore dei nerazzurri rilasciate a Tuttosport: "Per me non è stata una sorpresa vedere Spinazzola esprimersi a quel livello, so bene cosa può dare. Ha una velocità, un cambio di passo, speciali. Uniti a buona tecnica. Parliamo di un giocatore che già due anni fa aveva esordito in Nazionale e nella scorsa stagione aveva giocato l'Europa League. Poi l'infortunio lo ha frenato, ma aveva già raggiunto livelli importanti. Quando ero al Genoa lo avevo visto al Perugia e mi piaceva molto. In estate passai all'Atalanta e lo chiesi a Sartori. Inizialmente commise qualche errore, ma dopo qualche partita fuori è rientrato e non è più uscito. Può tranquillamente giocare in una difesa a quattro".