Getty Images

Non è un momento semplice per la Dea in campionato, le due sconfitte consecutive controhanno spento le ambizioni di rimonta Scudetto dei tifosi e hanno lasciato scorie. Zero goal fatti in due partite e per due volte a sorprendere sono stati i cambi del tecnico orobico, che ha rinunciato alle sue stelle offensive in una situazione di svantaggio: contro l'Inter è accaduto in due momenti diversi (Retegui al 74', Lookman all'83' con l'Atalanta sotto di una rete), contro la Fiorentina è accaduto in contemporanea (al 55', sotto 1-0).

Non c'è due senza tre, perché contro lanella 31esima giornata di Serie A la situazione si è riproposta ancora una volta nello stupore generale del Gewiss Stadium. E con una reazione non troppo convinta da parte dei protagonisti.- Il minuto è il 74', la Lazio conduce a Bergamo da venti minuti con il goal di Gustav Isaksen. Su un calcio d'angolo per i biancocelesti Gasperini sorprende tutti:per un tridente leggero con Charles De Ketelaere, entrato pochi minuti prima.

Il doppio cambio stesso costituisce un piccolo pasticcio: Gasperini vorrebbe che le sostituzioni avvenissero dopo il calcio d'angolo, ma i due giocatori deputati a uscire abbandonano il campo costringendo a operare immediatamente il cambio prima della battuta di Isaksen. E, pasticcio nel pasticcio, il cambio potrebbe essere stato sbagliato a causa di un. A ricostruire quanto accaduto è Sky Sport secondo cui il giocatore destinato a uscire non avrebbe dovuto essere Lookman ma Ederson. Parlando con il team manager infatti era stato indicato, ossia Ederson, e non, ossia Ademola Lookman. Un malinteso che è costato un cambio. A confermarlo poi, nel post partita a Dazn, è lo stesso Gasperini: "Sì, c'è stato un errore. Avevo detto Ede, hanno capito Ade", questa la versione del mister che, accigliato, ha fatto chiarezza sull'episodio.

- Terza partita consecutiva comunque con le due principali bocche di fuoco dell'Atalanta sostituite in una situazione in cui la società orobica deve rimontare uno svantaggio.. Il primo a uscire dal campo è Lookman, cheper la scelta del tecnico. Retegui, invece, abbandona il terreno di gioco lontano dalla panchina di Gasperini, esce vicino alla porta di Carnesecchi:

- La novità è che ai due big se ne aggiunge rapidamente un terzo, perché dopo Lookman e Retegui. Questa volta dunque il brasiliano - che sarebbe già dovuto uscire prima - lascia davvero il campo. Tre cambi controversi, specialmente quelli dei due attaccanti, che scatenano le reazioni dei tifosi anche sui social: è la terza volta consecutive e i risultati non premiano le scelte del tecnico, perché

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui