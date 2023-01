Nuovo anno, stesse idee. O meglio polemiche. Per Gian Piero Gasperini questa Atalanta non è da Europa ma non solo: il tecnico ha preso di mira ancora la stampa. “Ci sono polemiche inutili - ha tuonato il tecnico degli orobici alla vigilia della trasferta in casa dello Spezia -. Mi preoccupa leggere che siamo una grande squadra e se non andassimo in Europa sarebbe un fallimento, soprattutto da chi non ha mai azzeccato una previsione. Lo Spezia? Abbiamo bisogno di ritrovare un po' di cattiveria, di motivazioni, di legami piu' forti coi nostri valori. Abbiamo perso 4 volte nelle ultime 5 partite su 15 turni, ma se finisse qui saremmo in Europa League”.