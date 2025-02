Gasperini via dall'Atalanta? Dove può andare: idea Roma, tutte le soluzioni

AFP via Getty Images

Le strade die dell'possono dividersi al termine della stagione:"L'intelligenza artificiale dice che vinceremo lo scudetto nel 2033? Grande, ma non sarà più il mio caso. C'è un inizio e una fine per tutte le cose, non ci saranno rinnovi o continuità. A fine stagione vedremo se sarà il caso di andare a scadenza o meno", con queste parole alla vigilia della partita con l'Empoli Gasperini ha annunciato il suo addio alla Dea. Non sono certi i tempi, complice un contratto fino al 30 giugno 2026, ma le sensazioni da Bergamo sono di un futuro ormai prossimo, con la chiusura di un ciclo straordinario, lungo 10 anni e culminato con la vittoria dell'Europa League dello scorso.

ATALANTA, I POSSIBILI EREDI DI GASPERINI

Non sorprende dunque che la società e i Percassi stiano cominciando a valutare i profili dei potenziali sostituti, chiamati a raccogliere un'eredità pesantissima, da inserire qualora la separazione si concretizzasse effettivamente già quest'estate, con un anno d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto. E Gasperini? Per il 67enne le possibilità non mancano, in Italia e all'estero.- L'ultima e suggestiva circola ormai da diversi giorni e porta alla Capitale:. Gasperini, come evidenziato recentemente da Il Messaggero, è in cima alla lista dei giallorossi e in particolare di, che nella prossima stagione passerà dalla panchina alla scrivania.

Gasperini ha un profilo che ben si sposerebbe con il momento storico della Roma, un allenatore in grado di ricostruire dalle basi con idee chiare e investimenti mirati per un progetto a lungo termine, nelle intenzioni di Ranieri poi c'è la volontà di lasciare la panchina a un tecnico già affermato che possa reggere le pressioni di una piazza come quella giallorossa.- La Roma non è l'unica ipotesi in Serie A circolata nelle ultime ore. Gasperini era stato uno dei nomi seguiti dalprima dell'arrivo di Antonio Conte e con i dubbi sorti nel corso delle ultime settimane sulla permanenza del tecnico leccese la pista azzurra potrebbe riaprirsi.

Più che un'ipotesi concreta al momento, un sogno dei tifosi il ritorno al. L'annuncio di Gasp sul mancato rinnovo con l'Atalanta ha acceso le fantasie della piazza rossoblù di riportare l'ex al Ferraris.- Italia ma non solo, perché ormai da anni il profilo di Gasperini è noto al calcio internazionale e negli ultimi anni non sono mancati approcci, soprattutto dall'. Nel giugno del 2023 si erano rincorse voci su interessamento dell'di, con tanto di potenziale offerta di contratto da, ma l'ipotesi era scemata rapidamente. Ora la Saudi Pro League potrebbe tornare alla carica con nuove e allettanti proposte economiche e sportive.