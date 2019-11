Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si è presentato in conferenza stampa al Meazza speranzoso di poter continuare l'esperienza in Champions strappando i tre punti alla Dinamo Zagabria domani sera: "La partita per noi è un dentro-fuori, abbiamo un solo risultato per continuare a star dentro. La squadra ha sbagliato solo la prima partita, con la squadra ucraina ha fatto un'ottima gara e anche col City bene un tempo là e bene qua. Contro la Dinamo partita peggiore fatta in questi anni. Domani dobbiamo fare una partita precisa sotto l'aspetto difensivo e offensivo, anche a Zagabria avevamo avuto occasioni importanti. Noi dobbiamo fare sei punti, ma anche loro perché non gli bastano due pareggi, tutte e due le squadre vorranno il risultato pieno, sia la squadra ucraina che la Dinamo Zagabria".



ZAPATA OUT- "Zapata non ci sarà domani, non è ancora pronto. E' fuori da nove partite, anche Ilicic non gioca da tre, poi sono mancati anche Malinovskyi e Muriel, qualche difficoltà l'abbiamo trovata. Domani Ilicic e Malinovskyi sono a disposizione, anche Muriel starà meglio. E' una partita da vincere sia con chi gioca dal 1' sia con chi entra dalla panca, che spesso determina il risultato. Niente calcoli sui diffidati, dobbiamo pensare solo a quelli di domani, solo così possiamo giocare a dicembre con qualcosa ancora in palio. Speriamo di avere un rigore a favore, evidente che averne sbagliati tanti ci ha precluso dei risultati. Barrow certamente è un'opportunità visto che non c'è Zapata".



DINAMO ZAGABRIA- "Credo che la Dinamo sappia giocare in modi diversi che ha alternato in campionato e in Champions. Credo che all'andata siano stati bravissimi col pressing alto che non ci ha fatto giocare. Credo che domani sarà un altro tipo di gara dove anche noi dovremo adattarci se loro saranno ancora aggressivi o se faranno come in altre partite che aspetteranno più basso. Dobbiamo dare risposte ben diverse da Zagabria".



PASALIC- "Pasalic sta facendo molto bene, ancora meglio della seconda parte della stagione scorsa. Sa giocare in più posizioni e in assoluto è un giocatore che per noi è ormai diventata una certezza".