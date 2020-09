Alessandro Gassman, attore italiano, appassionato di calcio e tifoso della Roma, dice la sua sul caso Suarez. Queste le parole a Repubblica: "Qui non si tratta di tifo, ma di diritti. Chi vive nel nostro Paese da anni, regolarmente, pagando le tasse, ha diritto di richiedere la nazionalità italiana per i propri figli nati qui. Non penso quindi che sia sbagliato dare la nazionalità italiana a un campione di calcio, se di origini italiane, ma che gli stessi diritti dovrebbero essere dati a chi, con il lavoro, si è guadagnato onestamente un posto nella nostra società"