Il trequartista uruguaiano della Virtus Entella, Gaston Ramirez ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "A inizio ottobre ero ancora svincolato e mi stavo allenando da solo da un po' di tempo. Lo ammetto, non era una cosa semplice. La mia idea era di rimanere ancora in Italia e vicino a casa per motivi familiari. Conoscevo Matteo Gerboni (team manager dell’Entella, ndr), gli ho chiesto se secondo lui sarebbe stato possibile andare ad allenarmi con loro, per ritrovare la migliore condizione fisica e mentale. E tutto è cominciato. Ho trovato grandissima disponibilità da parte di tutti. Il presidente Gozzi è stato splendido, l'allenatore Volpe mi ha dato un grande aiuto, per non parlare dei giocatori, la cui accoglienza è stata bellissima. E poi, quando un giorno si è liberato un posto in organico, abbiamo trovato l'accordo. Tutto molto in fretta. E’ stato molto disponibile il presidente, e io ho fatto altrettanto. Pensate che ho firmato di venerdì, e al sabato ero già in campo".



"Per il mio futuro il presidente Gozzi mi ha lasciato una porta libera, nel caso in cui capitasse un'occasione irrinunciabile. Ma ora mi sto godendo questo periodo e credo comunque che rimarremo insieme sino a fine stagione. Qui c'è grande attenzione a far giocare i giovani, e non dappertutto è così, ma quando incrocio un 2003... mi sento proprio un po' vecchio".