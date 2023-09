"Gatti deve rimanere sereno e tranquillo. La carriera è appena iniziata nel calcio che conta. Capiteranno altre. Altri errori ci saranno. Deve stare sereno, pensare a lavorare, giocare, migliorare gli errori fatti l'altra sera". Si è espresso così oggi Massimiliano Allegri, ritornando sul clamoroso autogol con il quale sabato il difensore bianconero Federico Gatti ha fissato in modo definitivo il risultato di Sassuolo-Juventus 4-2. Un 'incidente' di gioco, quello di Gatti, capitato in passato a giocatori di tutti i tipi, da quelli 'normali' fino a fuoriclasse come Franco Baresi. Nella classifica, leggiamo i nomi di 20 autori di alcuni fra gli autogol più famosi della storia del calcio.



