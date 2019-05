Il destino di Inzaghi è legato anche alle vicende di casa Milan. Gazidis e Gattuso sono alla separazione: il tecnico Campione del Mondo non ha ricevuto le garanzie che avrebbe voluto, dovrebbe lasciare a momenti. E con lui chi si è occupato del mercato e gli ha costruito la squadra: Leonardo è all'addio.



FUTURO INZAGHI - La panchina del Milan, come riporta l'Ansa, è ambita. Inzaghi è uno dei papabili sostituti del tecnico rossonero. Con lui in lizza Giampaolo, Di Francesco, Gasperini - vicino alla Roma, Jardim e la suggestione Allegri.