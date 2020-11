Ricordare Maradona con tutto l'amore possibile, ma restando nelle regole imposte dall'emergenza coronavirus. Gennaro Gattuso, dopo la bella vittoria contro la Roma, richiama all'ordine la città di Napoli, esondata negli ultimi giorni nel ricordo di Diego. Tante persone per strada, a volte senza mascherine o senza le adeguate distanze. "Si respira un'aria triste, però in questo momento secondo me la città deve avere anche buonsenso. Troppa gente senza mascherina. E' giusto, Maradona è una leggenda e sanno tutti chi è. Però ora - ha detto a Sky Sport - dobbiamo fare i bravi, altrimenti ne pagheremo le conseguenze. Capisco l'affetto e l'aria che si respira, ma spero che da domani si ricomincino a fare le cose come si deve. La città sta soffrendo tanto, per la perdita di Maradona e per tutti i negozi chiusi. Ognuno deve fare il suo​".



SULLA PARTITA - "Dobbiamo giocare con questa intensità, con questa voglia. Non dobbiamo sottovalutare nulla, già quando si entra in pullman e l'aria che si respira in spogliatoio. Quando non abbiamo palla mi piace che si chiudano le linee di passaggio, come oggi. Abbiamo fatto una grandissima partita. Quando sei in difficoltà devi stare là, da squadra organizzata. Poi ci può stare soffrire gli avversari. Mi è piaciuto l'atteggiamento. Tutti si aiutano, tutti rincorrono l'avversario. Se sbaglia un compagno applausi e non 'vaffa...o', a me piace così. Non serve solo la tecnica, ma anche di queste cose per fare risultati".