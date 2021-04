Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, per una vita al Milan, parla del futuro di Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, a Radio Kiss Kiss: "“Auguro a Rino di ottenere il traguardo Champions col Napoli. Vederlo al Monza in Serie A? Nel calcio tutto è possibile. Al presidente Berlusconi credo che l’idea possa piacere perché è molto legato ai suoi ex calciatori, la considero un’ipotesi reale. Lo stesso discorso vale per Filippo Inzaghi".