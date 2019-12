E' iniziata l'avventura di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli. Una notizia che non può far altro che rasserenare anche Walter Mazzarri: l'ex allenatore del Milan, infatti, era stato contattato anche dal Torino. Il presidente Urbano Cairo lo avrebbe infatti scelto come eventuale sostituto del tecnico toscano.



Le ultime prestazioni e, soprattutto, gli ultimi risultati ottenuto dalla squadra granata hanno rinsaldato la posizione di Mazzarri. Ora, con Gattuso che ha trovato un'altra sistemazione, la sua permanenza al Torino è più probabile.