Gennaro Gattuso è pronto a firmare con il Valencia: l'annuncio arriverà al massimo entro l'inizio della prossima settimana, per un accordo fino al 2024. L'ex allenatore di Milan e Napoli, che la scorsa estate aveva interrotto bruscamente il rapporto con la Fiorentina dopo soli 20 giorni di collaborazione, nelle scorse ore si è recato a Singapore con il suo agente, Jorge Mendes, per incontrare Peter Lim, proprietario dei murcielagos, e per definire l'affare.



Gattuso diventerà il terzo allenatore italiano a guidare il Valencia dopo Claudio Ranieri (dal 1997 al 1999) e Cesare Prandelli (pochi mesi nel 2016).