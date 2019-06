I bookmakers credono ad un futuro a Firenze per Gennaro Gattuso; l'ex allenatore del Milan, infatti, potrebbe essere l'uomo ideale per il nuovo progetto Viola targato Commisso. La quota Sisal per un'intesa tra il campione del mondo 2006 e la Fiorentina, infatti, è crollata a 2,50, con il Genoa che insegue a quota 7,50.