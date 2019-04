Il Milan fa la voce grossa e si aggiudica un fondamentale scontro diretto per la Champions League. Lo fa superando una Lazio bella per almeno 60 minuti, una serata che rischia di scrivere un capitolo forse decisivo. E' stata la vittoria di Gattuso dopo settimane che lo hanno visto al centro di alcune critiche per via del momento negativo.



SCACCO MATTO - Il Milan nel primo tempo ha pagato dazio alla tensione. Reina lo ha tenuto in partita al 3' quando ha ipnotizzato Immobile, poi un altro grande intervento su Luis Alberto. Per il Diavolo c'è il solo Piatek a impensierire una Lazio ben messa in campo e per lunghi tratti al comando delle operazioni. La svolta è arrivata nella ripresa, dove Gattuso ha battuto Inzaghi nella lettura della partita e nei cambi: Laxalt e il passaggio al 3-4-2-1 cambiano il Diavolo, l'ingresso di Durmisi ha affossato i biancocelesti con la follia del fallo da rigore su Musacchio.



FANTASMA ALLONTANATO - Nel corso della settimana, Simone Inzaghi è stato accostato al Milan. Un profilo gradito a Leonardo per l'eventuale successione di Gattuso nella prossima stagione. Ecco perché questo successo per Rino ha un valore doppio: allontana un fantasma e una concorrente al quarto posto. Una rivincita importante ma che non cancella i dubbi sul futuro. Perché le percentuali di una permanenza non sono così alte e ci sono anche altri allenatori sotto la lente d'ingrandimento del club rossonero.