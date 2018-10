IL TABELLINO:

Di sicuroCosìCapita di rado che si faccianoAncor meno frequente è cheInvece al Milan è accaduto:Non finisce qui. Perchè il turco, a tempo scaduto, ha colpito anche un palo.Probabilmente, dal punto di vista tecnico,Ma per quello che si è visto fino al 70’, bisogna dire che al Milan è andata bene.E, se la squadra di Gattuso non è finita sotto di due reti, la causa va ricercata nella scarsa determinazione dei greci.In quei frangenti non basta essere agonisticamente agguerriti, come quelli dell’Olympiacos, bisogna essere spietati. Altrimenti è assai plausibile che accada il contrario e chi stava per cadere si rialzi e colpisca duro.Gattuso ha fatto un po’ di turnover (dentro Reina, Calabria, Zapata, Bakayoko e conferma per Castillejo al posto di Calhanoglu), ma non è stato questo il problema.PiuttostoE’ vero che(gol annullato a Castillejo che stolidamente tocca un pallone già destinato in rete dal colpo di testa di Bonaventura), ma è altresì vero che alla prima accelerazione dei greci (23’) si è mostrato inerte. Sul cross di Koutris, per quanto bello, Zapata è andato sulla palla senza calcolare che Guerrero era in vantaggio. A quel punto sarebbe servito appoggiarsi all’avversario per non permettergli la torsione di testa. Invece, lo spagnolo l’ha realizzata con grande proprietà e maestria.(Suso e Higuain), prima che il Pipa fosse messo davanti a Sà da un lancio di Rodriguez: il suo tiro, debole, è finito addosso al portiere.Nel mezzo, però, l’Olympiacos non è rimasto a guardare. Anzi. Koutris, ancora lui, da sinistra ha lanciato Nahuel, sfuggito a Calabria. Reina è precipitosamente uscito fuori dall’area e il tentativo di pallonetto è finito fortunatamente alto.In quel momento i greci avrebbero dovuto affondare. Invece, per quanto non volontariamente, hanno smesso di aggredire il Milan. E’ probabile che quell’atteggiamento tattico sia venuto meno per un calo fisico. E’ possibile che la voglia di Calhanoglu (per Bonaventura) e di Cutrone (per Castillejo) fosse superiore a qualsiasi altra cosa. Fatto sta che,Il numero 66 sarebbe teoricamente in vantaggio su Cutrone, ma lo splendido cross dello svizzero lo taglia fuori e si deposita sulla testa del ragazzo in rossonero.L’esecuzione (sinistro dopo avere saltato ancora Cissè) è bellissima, ma la palla gliela mette Calhanoglu, con genialità.il cross del turco è basso sull’altro palo e Cutrone segna di nuovo.Tutto è bene quel che finisce bene. Ma. Intanto, però, le vittorie rafforzano la panchina di Gattuso e aumentano la consapevolezza.14' pt Guerrero (Oly), 26', 34' st Cutrone, 32' st Higuain (Mi),14' pt Koutris (Oly), 26' st Rodriguez, 32', 34 st Calhanoglu (Mi)Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Biglia, Bonaventura (Dal 9' st Calhanoglu); Suso (Dal 35' st Borini), Higuain, Castillejo (Dal 9' st Cutrone). A disp.: G. Donnarumma, Musacchio, Laxalt, Kessie, Calhanoglu, Cutrone, Borini. All.: GattusoSa; Torosidis (Dal 33' st Meriah), Roderick, Cissé, Koutris; Gulherme, Natcho; Fetfatzidis, Yayà Touré (Dal 37' st Fortounis), Leiva (Dal 27' st Potence); Guerrero. A disp.: Choutesiotis, Camara, Fortounis, Androutsos, Hassan, Meriah, Podence. All.: Pedro MartinsMadden10' st Calhanoglu (Mi)