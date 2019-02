Otto risultati di fila e il quarto posto sempre in pugno con l'Inter nel mirino: prosegue la corsa del Milan verso il ritorno in Champions League, nel segno del suo leader Gennaro Gattuso. Se i gol di Piatek sono certamente un carburante importante per la macchina rossonera, altrettanti sono i meriti del tecnico: dalla rivalutazione di Bakayoko, Calhanoglu e Castillejo fino alla rivelazione Paquetà come mezzala e a una difesa blindata. A questi si aggiunge la presa totale sul gruppo, nonostante qualche mugugno (ammesso dallo stesso Rino) fermo nella sua fiducia al tecnico, e sui tifosi, che in lui ripongono cieca fiducia. Un lavoro che ha permesso a Gattuso di convincere anche i più scettici, come il vice-premier e noto sostenitore milanista Matteo Salvini, che dopo mesi di attacchi e critiche si è lasciato andare a complimenti spregiudicati per l'allenatore.



FUTURO DECISO - La più grande vittoria però è aver convinto definitivamente la proprietà americana: Elliott ha infatti piena fiducia in Gattuso. Spazzati via gli spettri di Wenger, Conte e degli altri candidati alla sua successione che si sono seguiti nei primi mesi della stagione: come riferisce l'edizione odierna de Il Corriere della Sera, Elliott è convinto del lavoro di Gattuso e della sua sinergia con il tandem Leonardo-Maldini, per questo punta su di lui anche per il futuro e il contratto fino al 2021 è una garanzia di continuità. Uniti verso la riconquista di un posto in Champions, con una consapevolezza in più: Elliott vuole Gattuso anche per il Milan che verrà.