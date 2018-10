Un cenno di vita e una risposta d'orgoglio, ma soprattuttoNessun problema risolto e, ma la conferma che si può, anzi si deve uscire a volte dal solito spartito. Quello che ormai tutti, avversari compresi, conoscono a menadito.Solo quando questa squadra dimostrerà di essere solida potrà però puntare alla zona Champions., ma con la sola "voglia" non si va da nessuna parte. La squadra ha dimostrato di avere carattere e di stare dalla parte del suo tecnico.La solidità difensiva non si crea cambiando uno o due giocatori e nemmeno pensando che siano solo frutto di errori individuali i gol subiti., forse addirittura peggiorata in quest'annata. I numeri non mentono a riguardo.