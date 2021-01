Nell'ultimo periodo non si è visto un grande Napoli in campo e questa situazione della squadra va di pari passo con le condizioni di Rino Gattuso che si trova a combattere contro la miastenia, una malattia che colpisce gli occhi. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato la dottoressa Roberta Ricciardi, che segue il tecnico calabrese:



LA MALATTIA - "Curo Gattuso per la miastenia da tempo, presto sarà il Rino di sempre. Purtroppo è una malattia subdola, è autoimmune colpisce solo gli occhi e tende a recidivare. Però abbiamo le armi per combatterla. Non bisogna temporeggiare in caso di sintomi".



LO STRESS - "Lo stress può riattivare la malattia. Può succedere che le ricadute spesso coincidono quando ci sono delle situazioni emotive particolari. Lui è un guerriero e sa come affrontare questa malattia. Seguo Gattuso da 7 anni, la situazione si era spenta".



LA CURA - "Quando c'è una ricaduta si sta a casa e si riposa, credo che questo non sia il caso di Gattuso. Il fatto che lavori all'aperto e sotto stress potrebbero aver allungato i tempi di recupero".



GATTUSO - "Voglio molto bene a Gattuso, lui vuole bene alle persone. Rino vuole molto bene ai suoi giocatori. L'amore è un'arma vincente in più, anche per combattere la miastenia. Vincerà la malattia, non la guarirà, ma si spegnerà e mi auguro che non si ripresenti più".