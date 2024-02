Gattuso esonerato dal Marsiglia: UFFICIALE

La notizia era già nell'aria e ora è ufficiale: Gennaro Gattuso non è più l'allenatore dell'Olympique Marsiglia. Fatale la sconfitta di domenica sera sul campo del Brest, in gol all'88° con un uomo in meno per l'espulsione di Mounie a mezz'ora dal novantesimo.



BILANCIO NEGATIVO - Arrivato a fine settembre 2023 al posto del dimissionario Marcelino, Gattuso ha raccolto 21 punti in 16 giornate di campionato. Ora il Marsiglia è nono in classifica a quota 30. Nel corso della sua carriera da tecnico Gattuso ha allenato Sion, Palermo, OFI Creta, Pisa, Milan, Napoli e Valencia. In vista della prossima stagione si parla già di un interesse nei suoi confronti da parte del Torino per il dopo Juric.



IL COMUNICATO - "L'OM ringrazia in modo particolare Gennaro e tutto il suo staff per il costante impegno e la grande professionalità dimostrata quotidianamente e augura loro buona fortuna per il futuro".



E ADESSO? - Come nuovo tecnico è in arrivo Jean-Louis Gasset, reduce dall'esperienza sulla panchina della Costa d'Avorio. Giovedì sera la squadra francese gioca in casa allo Stade Velodrome di Marsiglia il playoff di ritorno in Europa League con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, dopo il pareggio per 2-2 dell'andata giocata settimana scorsa sul campo neutro di Amburgo in Germania.