Nel post partita di Lazio-Napoli sono arrivate alcune dichiarazioni di Gennaro Gattuso nei confronti di Ancelotti che hanno fatto un po' discutere. Ma ecco che l'allenatore azzurro smentisce subito quanto riportato dai quotidiani e si presenta in conferenza stampa furioso, tenendo a sottolineare il bel rapporto ed il rispetto che ha con l'allenatore dell'Everton:



"Dopo la partita contro la Lazio ho detto che abbiamo toccato il fondo. Ma noi, non Ancelotti, che per me è un padre calcistico. Non ho mai dato la colpa a lui per questa situazione, ho solo detto che lavoriamo in modi diversi con la squadra. Facciamo il bene del Napoli, parliamo di cose vere. Abbiamo un problema, siamo in fondo alla classifica e non facciamo nessun giochino. Ci metto sempre il mio faccione, in ogni circostanza".