AFP via Getty Images

. L’, formazione allenata dal tecnico ex Milan ha, infatti, perso in maniera rovinosa lo scontro diretto contro lae di conseguenza ha dovuto lasciare la testa della classifica a sole tre gare dal termine del campionato croato.- Da sottolineare che a chiudere la gara per la Dinamo Zagabria è stato un giocatore – non ancora formalmente – dell’Inter. La rete del 3-1, infatti, l’ha segnata, trequartista croato che ha già firmato con il club nerazzurro a partire dalla prossima stagione (l’Inter ha investito 14 milioni di euro più 2,5 di bonus per il cartellino del talento classe 2003).

Tornando all’Hajduk Spalato, adesso la formazione allenata da Gattuso rischia davvero di dover dire addio alla possibilità di vittoria del titolo.Questa la classifica ad oggi:Varazdin 45Slaven Belupo 45Istra 43Osijek 40Gorica 36Lokomotiva Zagabria 34Sibenik 30