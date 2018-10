Contro i nerazzurri, almeno non era mancato l’impegno e la voglia, al di là della pochezza del gioco. Ieri sera invece è rimasta la pochezza del gioco, accompagnata però anche da una rassegnazione e da una impotenza molto allarmante.in una delle serate più buie della storia internazionale del Milan, è stato il post-partita, quando ho ascoltato la conferenza stampa di Rino Gattuso.. Quasi anche lui sorpreso da una burrasca, che le tre partite vinte, i 10 gol realizzati sembravano avere allontanato.I tentativi dell’allenatore rossonero di dare una svolta alla orribile partita, cambiando due o tre schemi nei novanta minuti, ha sortito l’effetto contrario, aumentando il disorientamento dei milanisti, molti dei quali protagonisti di una prestazione purtroppo gravemente insufficiente.di aver ritrovato qualche bagliore della sua vecchia forza. Borini ha giocato la sua peggior partita in maglia rossonera.Lo stesso, invocato da molti dopo l’errore di Donnarumma nel derby, sembra arrugginito, lontano da una sufficiente agilità e reattività.ma, sotto gli occhi di Gordon Singer, il tecnico calabrese ha guidato una squadra incerta e balbettante che, mai come in questo periodo, ha bisogno di una guida sicura, forte, autorevole.ammirato per anni, dall’indimenticabile “Il Vento e il Leone”. Genova sarà il porto dove il vascello gattusiano approderà felice e sollevato o affonderà senza appelli. In due giorni, non sarà facile, per Rino, ritrovare tutte le sue forze, tutte le sue convinzioni, tutta la sua proverbiale grinta, e soprattutto trasmetterle alla squadra. Serve un Milan totalmente differente da quello visto nelle ultime partite. Il Campionato lo sta ancora aspettando, in Europa League invece la strada per il primo posto è diventata impervia e anche la qualificazione passa da due grandi performance in Spagna e in Grecia.anche per l’affetto che nutro, e tutti nutriamo, per Gattuso, ma è fondamentale una pronta reazione sua e dei suoi giocatori., il Pungiglione. Per temperamento, rabbia, voglia, fame, grinta, l’attaccante numero 63 non può più partire dalla panchina. Una panchina che sta bruciando. Il pompiere giusto può essere solo lui!