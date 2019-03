La Gazzetta dello Sport spiega come Gattuso non abbia saputo approfittare del momento di difficoltà della squadra nerazzurra che, vincendo il derby, si riporta al terzo posto in classifica.



“L’esame di maturità che chiedeva Gattuso è fallito. Il Milan, che veniva da 5 vittorie, avrebbe dovuto entrare in campo a petto in fuori, con sicurezza e personalità. Invece ha cominciato la partita molle, facendosi sorprendere subito, e poi è parso a lungo spaventato, come se avesse appena perso dall’Eintracht. Aveva la possibilità di staccare l’Inter, avversario diretto, e sprofondarlo nella sua crisi. Invece lo ha rianimato. La difesa che aveva preso solo 3 gol nel 2019, ne ha incassati 3 in un colpo solo. Piatek non ha mai estratto la pistola dal fodero”.