Gennaro Gattuso, allenatore del Milan, ha parlato così in conferenza stampa da Minneapolis, al termine dell'amichevole persa di misura contro il Tottenham: "Stiamo facendo delle buone cose secondo me. La condizione fisica, dopo 20 giorni di lavoro, è accettabile. E penso che dobbiamo proseguire su questa strada. Di cose positive ne ho viste parecchie. Come abbiamo tenuto il campo e la personalità con cui abbiamo giocato. Dopo abbiamo sbagliato sotto porta. Le loro occasioni sono nate da nostri disimpegni. Nel secondo tempo ci sono stati diversi errori. Dobbiamo migliorare nella fase di costruzione".



Gattuso ha poi detto la sua sull'affare Higuain: "C’è poco da dire. Ci sono i dirigenti che ci stanno lavorando. È un giocatore che è da tanti anni che fa gol, ma fino a quando non arriva, non ho nulla da dire. Quando arriverà dirò quello che penso. In questo momento parlo di chi ho a disposizione ovvero Cutrone, Kalinic e André Silva".