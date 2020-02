Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale della SSC Napoli, ha parlato Franco Gattuso, padre dell'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso. Queste le sue parole:



"Non era facile affrontare il Barcellona, Gennaro è stato bravissimo. Per me è un orgoglio, da allenatore sta dimostrando quello che aveva già dimostrato da giocatore, è un campione. Per lui è stato l'esordio in Champions da allenatore, un'emozione indescrivibile. Una gioia che non finisce mai. Grazie a tutti i tifosi che hanno supportato la squadra. Ora il Napoli va a giocarsela a Barcellona, non è inferiore a nessuno e ha giocatori di livello. Mertens ha un tocco di palla unico, solo lui poteva fare un gol del genere".