Gattuso in Arabia? Spunta il nome della squadra che lo vuole: ecco chi andrebbe ad allenare

un' ora fa



Gennaro Gattuso ha un'offerta dall'Arabia Saudita: la notizia è di una settimana fa, a riportarlo era stato Fabrizio Romano senza specificare il nome della società interessata all'ex tecnico di Milan, Napoli, Valencia e Marsiglia. Fonti arabe e francesi, tra cui Footmercato, si sbilanciano sull'Al-Taawoun di Burayda.



LA SQUADRA - Quarta in classifica, dietro i tre colossi Al-Hilal, Al-Nassr e Al.Ahli ma davanti al quarto gigante saudita, l'Al-Ittihad, l'Al-Taawoun ha ingaggiato l'anno scorso Musa Barrow, attaccante gambiano ex Atalanta e Bologna; tra i suoi giocatori di maggiore rilievo troviamo Flavio, ex Trabzonspor, Girotto, ex Nantes ed El-Mahdioui, ex prodotto delle giovanili dell'Ajax.