Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, il nuovo allenatore Gennaro Gattuso, sarebbe intenzionato a fare da mediatore - e paciere - tra squadra e società. Alla base di un bel gioco e dei risultati, deve esserci la serenità nei giocatori, per questo Ringhio sta cercando di scovare alla base dei problemi di tutti i ragazzi. Ha avuto lunghissimi colloqui con tutti loro ed in particolare con Allan, ma ciò che è emerso è la volontà di Rino Gattuso da fare da intermediario per questioni - anche - burocratiche con la società.



"Se avete problemi, la mia porta è sempre aperta. Le multe? Parlerò io con il presidente". Questo è il succo di un discorso fatto ai ragazzi, per provare a sgomberare le loro menti annebbiate da tutto il caos dell'ultimo mese.