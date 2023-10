Francesco Farioli si aggiudica la sfida con Gennaro Gattuso. Il Nizza batte 1-0 il Marsiglia in una gara valida per la nona giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Senza l'ex interista Correa ancora assente per infortunio, l'OM resta in dieci uomini per l'espulsione al 78' di Balerdi, che rimedia due cartellini gialli nel giro di tre minuti. I padroni di casa sfruttano subito la superiorità numerica e trovano il gol della vittoria all'80' con Guessand (entrato dalla panchina 8 minuti prima) su assist dell'ex atalantino Boga.



IN TESTA - Il Nizza si regala così almeno una notte al primo posto in classifica con un punto di vantaggio sul Paris Saint-Germain (che oggi ha vinto 3-0 contro lo Strasburgo di Vieira con gol di Mbappé su rigore, Soler e Fabian Ruiz) e due sul Monaco, che domenica gioca in casa col Metz. Sempre domani il Lione di Fabio Grosso penultimo in classifica cerca il primo successo contro il fanalino di coda Clermont.