Hakan Calhanoglu dovrà stare fuori 4-5 giorni, Jack Bonaventura sta migliorando, ma non ha lavorato a lungo col pallone. Lucas Biglia fino a lunedì non potrà neanche uscire di casa, i due primavera Brescianini e Capanni non sono disponibili e alla fine sarà Franck Kessie ad essere costretto a stringere nuovamente i denti. Il Milan sta vivendo un'autentica emergenza a centrocampo e in vista delle sfide in trasferta contro Udinese e Betis Siviglia Gennaro Gattuso dovrà gestire una rosa in grande difficoltà. Ecco le prossime mosse con il punto da Milanello del nostro inviato, Daniele Longo.