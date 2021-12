Intervenuto nel corso del programma di Rai 3 Report, Gennaro Gattuso ha spiegato il suo rapporto con la Fiorentina interrotto dopo poco in estate: "Chi mi conosce sa che sono una persona che parla chiaro, e le promesse che mi avevano fatto non sono state mantenute. Se Mendes voleva portare quattro giocatori? No, c'erano in ballo Silva e Guedes. A oggi, tra l'altro, la storia dice che non ho mai preso un giocatore di Mendes. Se una persona si comporta bene non ha nessun scheletro nell'armadio".