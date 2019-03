Dopo il pareggio ottenuto nella semifinale di andata della coppa Italia contro la Lazio, il Milan domani ospiterà il Sassuolo a San Siro. Rino Gattuso presenta la sfida agli emiliani in conferenza stampa.



SULLA SFIDA DI DOMANI E IL PUBBLICO NUMEROSO: 'I tifosi si conquistano con le prestazioni e i risultati, avevo intenzione di ringraziarli per essere stati in 5000 all'Olimpico. Domani dobbiamo essere bravi a interpretarla bene, con il piglio giusto, con la giusta mentalità. Con la Lazio abbiamo fatto fatica, dobbiamo perdere energie partita dopo partita. Non pensiamo al derby, ma al Sassuolo'.



SULLA CONDIZIONE FISICA: 'In estate abbiamo fatto un lavoro importante. A livello fisico stiamo bene. Non dobbiamo pensare quello che ci stiamo giocando, abbiamo 14 finali da preparare nel migliore dei modi settimana dopo settimana'.​



SUL LAVORO DI QUESTA SETTIMANA: 'De Zerbi lo conosco bene, l'anno scorso mi ha fatto la riga in mezzo, ho fatto un solo punto contro di lui. So quale tipologia di calcio gli piace, il Sassuolo ha giocatori importanti, dobbiamo stare attenti perché sanno palleggiare bene. Se non la rispetti ti può fare del male, dobbiamo prepararla come se affrontassimo una grandissima squadra. A livello tecnico, in settimana, non siamo riusciti a sviluppare come volevamo, abbiamo fatto fatica. Dobbiamo dare continuità alla fase difensiva ma anche al nostro gioco'.



SU SUSO: 'Questa è una roba vostra, giustamente giudicate tutti noi. Ci sta che può attraversare un periodo di appannamento, per me Suso non è un problema. Quando ha la palla ci ha abituato bene in questi anni, è stato un mese fermo e sicuramente a livello fisico e tecnico sta pagando. Deve stare tranquillo, ci può far fare il salto di qualità. Non deve pensare a nulla'.



SU CUTRONE: 'Deve lavorare con entusiasmo e voglia, se non sbaglio è entrato con l'Atalanta e l'Empoli, facendo 25 minuti. E' penalizzato in questo momento, perché stiamo giocando con un attaccante solo. Deve continuare, nel calcio il lavoro e la professionalità paga. Quando vedo un giocatore con il muso mi piace, vuol dire che ha il fuoco dentro. L'importante è avere rispetto del Milan, su questo aspetto qua non ha mai sbagliato'.



SU ROMAGNOLI: 'Ha rinnovato 8 mesi fa, è un giocatore importante ed è il capitano del Milan. Per me ha ancora grandi margini di miglioramento. Romagnoli è felice al Milan e sono sicuro che continuerà qui'.



SULLE CANZONI A LUI DEDICATE: 'Secondo te, dentro casa mia, parliamo delle hit? Sto sempre a Milanello, solo Gabriella, mia figlia, manetta sul web, l'altro è preso da me. Non gli interessa, speriamo che continui su questa strada qua, parliamo di altre cose. A me fa piacere vincere le partite. Quando mi vedo in tv cambio, non mi piace vedermi (ride ndr)'.



SU ANDRE' SILVA: 'Anche con Locatelli ho fatto di tutto per farlo rimanere, poi quando un giocatore prende una decisione bisogna rispettarlo. Silva rimane un attaccante importante, ha grandi margini di crescita. Lo riprenderei? Questa è una domanda che dovete fare a Maldini, Leonardo e Gazidis. Il Siviglia ha il diritto di riscatto, poi vedremo. Sicuramente è stato un giocatore con cose interessanti'.



SULL'ACCOSTAMENTO CON ROCCO: 'Orgoglioso dell'accostamento. C'è l'Atletico Madrid che gioca qui e fa due finali, porta inviolata in 270 partite. Di che parliamo?'. SU CALDARA: 'Oggi si è allenato con la Primavera, domani giocherà con lui. 50 minuti massimo, mettiamo minutaggio. Vedremo il test e poi vedremo, spero di dargli spazio'.



SUL DERBY: 'Non faccio ancora il mago. Abbiamo prima il Sassuolo e il Chievo, poi vedremo quale sarà la nostra classifica'.



SU BIGLIA: 'I ragazzi sono stati bravi a lavorare e a migliorare a livello tecnico. Biglia era importante e lo è tutt'ora. In questi mesi sono cambiate tante cose, ha avuto un infortunio grave. Dobbiamo metterlo in condizione di recuperare al meglio. Come ho già detto voglio un Biglia leader anche in panchina'.



SU ZAPATA: 'No, non sarà convocato. E' uscita dalla zona rossa ma è entrato in quella verde. La risonanza è andata bene, ma ha bisogno di altri cinque giorni prima di allenarsi con noi'.



SU KESSIE: 'Ieri ha fatto la prima parte, gli dava ancora fastidio. Ci mette più tempo a smaltire la vecchietta, essendo molto forte fisicamente. Domani valuteremo meglio'.



SU PAQUETA': 'Ha giocato tanto e deve riposare, a volte questo gli chiedo. In questo momento forse si preoccupa troppo della fase difensiva, deve giocare con maggiore naturalezza come fa quando ha la palla tra i piedi. Ma sono cose che ci stanno'.