Non sarà una missione facile per i rossoneri, l'Olympiacos in casa è un avversario temibile. Rino Gattuso presenta la sfida in conferenza stampa:: 'Fondamentale per noi e per la società. Domani non basterà la grinta, ma bisogna usare la testa. I tifosi non giocano a calcio, ma l'Olympiacos. Sicuramente sarà un ambiente caldo, dobbiamo fare una partita importante a livello tecnico e tattico perchè non sarà facile'.'Ha un piccolo problema, a livello strumentale non c'è nulla di grave. Domani lo proviamo, vediamo se potrà scendere in campo'.'La mia esperienza da giocatore conta zero. Ogni giocatore è diverso e non tutti hanno bisogno della mia rabbia agonistica. Non devo dare nozioni di grinta o cattiveria. Noi ancora ci meravigliamo che facciamo giocare i giovani, non c'è bisogno di dare nozioni di grinta'.'Io veramente, siccome giochiamo ogni tre giorni, penso che il tempo sia poco e devo pensare a preparare le partite con il mio staff. Io parlo con la società, non vi sto a raccontare tutto. Non voglio levare nulla al campo, abbiamo perso giocatori importanti, abbiamo stretto i denti e in questo momento è giusto che io parli con loro. Sicuramente qualcosa faremo, ci sono dei paletti dalla Uefa ma non è la mia priorità, lo sono i risultati da fare nelle prossime 5 partite'.: 'Mi aspetto di non andare in svantaggio, non dobbiamo farci impressionare dal loro pressing. Conosciamo le difficoltà delle partite, è una delle migliori squadre a livello di possesso palla. Giochiamo contro una squadra che ha dei valori, non dobbiamo sottovalutare la partita. Una gara che può farci crescere a livello mentale'.Castillejo non deve migliorare nulla, lo voglio vedere più coinvolto nel gioco, voglio qualche movimento in più senza palla ma ha voglia, sta dimostrando qualità e sono contento: ci può dare una grandissima mano'.'Cutrone vive per il gol e ci sta l’errore. È giovane, ci tiene e vive questo sport al massimo. Vederlo rammaricato per l’errore è bello perché dimostra di tenerci'.