Intervenuto a Sky Sport 24 in occasione della festa di compleanno di Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso ha commentato: "A Carlo devo tanto perchè è stato un grande allenatore, un maestro. Nei momenti di difficoltà ci sentiamo spesso, la storia dice che lui ha più esperienza di me. Sorrido perchè mi immagino a 60 anni, speriamo di arrivarci (ride, ndr)".



SULL'ADDIO AL MILAN - "Il Milan rimarrà sempre dentro di me, mi ha dato una grande possibilità sia da giocatore che da allenatore. E' stata una scelta sofferta, ma è stato giusto così. Il Milan è in buone mani, la società è composta da grandi uomini. I tifosi non devono preoccuparsi".



SULL'ESPERIENZA DA ALLENATORE - "Quest'anno abbiamo avuto una grandissima occasione per dare una sterzata al campionato. Ci siamo persi per strada, ma abbiamo fatto bene. Potevamo fare meglio, ma ci sono tante cose positive, sono più di quelle negative". SUI SOLDI E IL GESTO VERSO LO STAFF - "Non voglio parlare di questo quando parlo di Milan. Se ci sono di mezzo cuore e sentimenti, non si parla di soldi, questa questione è stata troppo cavalcata. Il Milan mi ha dato più di quanto ho dato a lui. Quel gesto è un gesto normale".



SUL FUTURO - "La voglia di tornare c'è. Siamo un gruppo di lavoro: le decisioni le prendo io, ma devo condividerle. Dobbiamo valutare come e cosa andare a proporre".



UN MESSAGGIO AI TIFOSI DEL MILAN - "L'ho sempre detto: a tratti li abbiamo fatti gioire, a tratti c'era dispiacere. L'aver avuto oltre un milione di tifosi è un dato importante, il Milan ha bisogno di questo. Li ringrazio per quello che mi hanno dato".