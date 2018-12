Un altro risultato deludente per il Milan di Rino, arrivato alla quarta partita consecutiva senza vittorie tra campionato ed Europa League. Ecco le parole dell'allenatore rossonero a Sky Sport dopo la sconfitta contro la Fiorentina, in particolare sull'ennesima esclusione di Riccardo Montolivo: "Il centrocampo ce lo siamo inventato, avevamo molti giocatori fuori. Perché non gioca Montolivo? Oggi Mauri ha fatto una buona partita,. Adesso penso che gli altri sono più avanti e faccio questa scelta"."È un momento complicato, oggi eravamo in emergenza e la sconfitta brucia. Abbiamo perso brillantezza, oggi siamo stati anche sfortunati, non bisogna andare alla ricerca di colpevoli e non colpevoli"."È una domanda da fare a Leonardo, Maldini e alla società. Sta attraversando un momento non brillantissimo,. Un attaccante quando non fa gol non è mai contento, ma tutta la squadra fa fatica, non riesce a esprimersi al massimo, in questo contesto c'è anche Higuain"."Vorrei parlare della partita e delle difficoltà, non posso parlare di quello che ci manca, non è il mio mestiere. Devo solo parlare di quello che non ha funzionato, ora faccio fatica a parlare di mercato".In conferenza stampa, poi, Gattuso ha dichiarato: ​"Il Milan è in crisi. Non c'è nessun accanimento su Montolivo, non ho problemi con lui. Castillejo oggi è stato impresentabile, come Laxalt. Pressione per le prossime due? Io sono sempre sotto pressione. La Fiorentina ha vinto con un tiro, l'errore nostro più grande è stata volerla vincere a tutti i costi. Sono contento di come ha giocato la squadra. Higuain? Deve trovare il gol. Ritiro? Già ci siamo".