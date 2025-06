Gattuso, Nazionale e un ritorno alle origini: non so se basterà, ma l'Italia non aveva altre scelte

Redazione Calciomercato

Hanno raccontato soprattutto questo i più di 50 minuti di conferenza stampa con cui si è presentato agli occhi dell'Perché se dei concetti di Gattuso nessuno può dirsi sorpreso, in uno dei pochi interventi dell'ex n°1 dei pali della Nazionale si è capito davvero il perché della scelta.- spiegava Buffon -. Credo che esitano allenatori adatti e funzionali rispetto a certi momenti che vivono le squadre. E questo era il momento giusto affinché Rino potesse diventare il ct della Nazionale".

. Back to basics, direbbero gli anglosassoni nel loro caustico modo di centrare sempre la questione. Nel nostro caso, alla sempliceUna gioia per alcuni affievolita e per altri, probabilmente, mai del tutto percepita. Perchéche a differenza della nostra non vede nel calcio tutto ciò che noi figli degli anni '80 abbiamo visto. Complici medium e tecnologie, che hanno permesso alle nicchie di riunirsi e diventare comunità interconnesse e in grado di sopravvivere; ma che al tempo stesso hanno scardinato quel

, cercherà di trasmettere soprattutto quello. E non è la classica retorica del cuore e lotta - concetti per altro negati dallo stesso Gattuso nella sua attuale idea di calcio - quanto il tentativo di tornare a ricostruire une i suoi Samp-boys nell'europeo del 2021 - Evani, Lombardo, Vialli - e che perfettamente aveva funzionato; così, a noi tecnicamente tre volte superiori.

, ma nell'approccio come gruppo ai problemi attuali. UnaUn concetto che Gattuso - che da questo punto di vista anche a Buffon e al resto dello staff ha chiesto aiuto - proverà a far passare nel suo ciclo. Consapevole cheUn gruppo che dovrà tornare a essere tale, che dovrà provare gioia nello stare assieme. Uno dei concetti più difficile da mettere insieme oggi dentro uno spogliatoio e in questa società sempre più frammentata, individualista, schiava dei suoi alter ego digitali. Chiedete a qualsiasi allenatore in qualsiasi categoria e ve ne darà conferma. Ecco perché, da questo punto di vista,Anche perché quali altre valide alternative avevamo a questo punto?