Per il Milan quella di domani contro l'Olympiacos è una gara fondamentale, lo ha ricordato Rino Gattuso in conferenza. Dal punto di vista sportivo perché proseguire il cammino in Europa dà consapevolezza nei propri mezzi e aiuta ad allenare una mentalità vincente. Ma anche dal punto di vista prettamente economico: gli introiti al botteghino e circa un milione con ogni turno in più conquistato. Ecco perché domani allo stadio Karaiskaki scenderà la miglior formazione possibile.



SPAZIO AI TITOLARISSIMI - Il reparto difensivo, salvo l'avvicendamento previsto per le sfide europee tra Donnaruma e Reina, sarà confermato in toto. Spazio dunque alla coppia difensiva composta da Abate e Zapata, con Calabria e Rodriguez a presidiare le corsie esterne. A sinistra ci sarà Calhanoglu, chiamato a riscattare le ultime deludenti prestazioni. La cerniera di centrocampo sarà formato dai muscoli e i centimetri della coppia Kessie-Bakayoko. Gattuso punta sul duo Cutrone-Higuain in attacco: il primo avrà una voglia matta di cancellare l'errore sotto porta contro il Torino, il secondo deve ritrovare la via della rete smarrita nell'ultimo mese.



DUBBIO SUSO - L'unico dubbio della vigilia è quello relativo all'impiego di Suso dal primo minuto. Lo spagnolo ha qualche acciacco figlio dei tanti impegni ravvicinati. Nulla di grave, ma la sensazione è che Gattuso non voglia rischiare un giocatore così fondamentale. In tal caso sarà Castillejo a ereditarne il testimone, un ghiotta occasione per dimostrare di essere un titolare, un giocatore da Milan.