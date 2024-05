Gattuso non si ferma: offerta dall'Arabia Saudita, ci pensa il Torino

Da quando ha iniziato la sua carriera da allenatore Gennaro Gattuso non è stato sicuramente fortunato nelle scelte fatte sulle panchina da gestire. Il Milan in ristrutturazione, il Napoli post-Ancelotti, qunidi un Valencia in enormi difficoltà e quindi il Marsiglia ancora a stagione in corso. L'ex centrocampista Campione del Mondo con l'Italia non è però uno che si arrende ed è già pronto a ripartire questa volta però prendendo una squadra dall'inizio della stagione.



ARABIA - Un'offerta è già arrivata sulla sua scrivania tramite il suo agente Jorge Mendes che sta spingendo per portarlo, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nella Saudi Pro League in Arabia Saudita con un ricchissimo contratto. Occhio però anche al Torino che in caso di addio a Ivan Juric sta facendo un pensierino proprio sul tecnico calabrese. Scenari e opzioni che non saranno unici, ma con un unica certezza: Gattuso non resterà fermo.