Al termine dell'amichevole contro il Novara a Milanello, il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato ai giornalisti presenti, tra cui l'inviato di Calciomercato.com Daniele Longo: le sue dichiarazioni.



RITORNO IN EUROPA - "C'è tanta soddisfazione, l'abbiamo conquistata sul campo e la tocchiamo con mano. Parteciperemo all'Europa League e siamo contenti. Non sono stati giorni facili anche per convincere i ragazzi a lavorare però penso che c'è grande soddisfazione: sono molto contento per come siamo stati questi 12 giorni qui dentro, c'è stata fatica ma ho apprezzato la serietà dei ragazzi".



MOMENTO - "Tanti giocatori si conoscono, a tratti l'anno scorso abbiamo espresso un buon calcio. Anche oggi abbiamo provato qualcosa di nuovo e sono contento, poi è normale che per giocare due competizioni questa squadra si possa migliorare e possa diventare più competitiva se arriva qualcuno. Lo sa la società, parlando con loro speriamo di rafforzare i ruoli che ci mancano".



ELLIOTT - "Voglia di parlarci? Non devo parlare solo io, in questi 12 giorni non è stato facile però mi hanno aiutato molto i ragazzi per il loro impegno. Penso sia giusto che in una società come il Milan ci sia qualcuno che ci rappresenta che viene a fare due chiacchiere con i ragazzi e noi tocchiamo con mano il progetto. Qui a livello organizzativo non ci serve niente, quello che deve arrivare arriva e anche con i cinesi era così. In un club storico però se ci sono punti di riferimento è tutto più facile".



SCOSSA PER IL MERCATO - "Non lo so, so che bisogna rispettare i parametri finanziari e quello che pensa la società. E' un dato di fatto però che se vogliamo competere a livello importante qualcosa bisogna farlo. Io sono un dipendente, le decisioni le prende la società ma spero che il più presto possibile ci troviamo io, Fassone e Mirabelli, che ci sono stati vicini. Se facciamo qualcosa si può ambire a qualcosa di importante".



BONUCCI-PSG - "Ho parlato con Leo e con tutti i giocatori. Leo è un grande professionista e un giocatore incredibile, ma in questo momento bisogna ascoltare anche quello che dicono i giocatori. Vedremo, ad oggi posso parlare bene di lui per quello che sta dando e ha dato e spero che lo dia, però ci sono anche dei momenti in cui bisogna rispettare le scelte dei giocatori. Io penso che quando un giocatore in attesa si comporta da grande uomo da parte mia non porterò nessun rancore. Vedremo, sicuramente lui vuole vincere ma anche noi vogliamo vincere, non piace perdere a nessuno. Dipende dalla decisione del calciatore e rispettarla. E' un addio? No, io so quello che ci siamo detti e la società lo sa. Aspettiamo, è un giocatore importante che da parte nostra vogliamo tenere a tutti i costi. Ad oggi sta dando tanto con grande professionalità".



LEONARDO - "Qual è il problema? In passato abbiamo avuto qualche problemino, poi ci siamo chiariti e ci sentiamo spesso, si parla di calcio. Se verrà sarà accolto a braccia aperte: non sono il proprietario ma un dipendente, da parte mia grande rispetto di chi arriverà".



MORATA - "E' possibile? Parlate con Fassone e Mirabelli, io posso solo dire che i buoni giocatori mi piacciono tutti. Se facciamo qualcosa deve essere importante, se no rimaniamo così perché la mia squadra è una buona squadra. Se facciamo qualcosa deve darci dei vantaggi".



LA STIMA DI ELLIOTT - "Sono orgoglioso di allenare il Milan, devo dimostrare tutto il mio valore. E' una proprietà che non conosco, anche io verrò giudicato: in questo momento penso solo a fare bene, poi vedremo. Mi riempie d'orgoglio che la società abbia espresso apprezzamento e questo mi fa lavorare con più serenità".